Homem sofre grave acidente com lâmina de roçadeira em Porto Acre

Carlos Leite, 47 anos, foi vítima de um acidente de trabalho na tarde desta quarta-feira (4), no Ramal da Acerola, com acesso pelo km 1 do Ramal Beija-Flor, no km 19 da Estrada de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações da própria vítima, ele estava roçando uma chácara no Ramal da Acerola sem o uso dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando acabou batendo a lâmina da roçadeira em uma janela de madeira que estava jogada próximo a uma residência.

Com o impacto, a lâmina quebrou, e uma parte ficou cravada acima do supercílio esquerdo. Rapidamente, a esposa dele pegou um pano, fez um curativo compressivo e estancou o sangramento ativo no rosto. Após o curativo, a esposa da vítima acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos. Depois de estabilizar o quadro clínico do trabalhador, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco com a lâmina ainda no rosto.

As orientações médicas são para não mexer no objeto, pois ele pode ter cortado algum vaso sanguíneo importante, e a lâmina estaria fechando esse vaso. Já no PS, Carlos foi levado diretamente ao centro cirúrgico da unidade de saúde.