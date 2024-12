Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

BONS RELACIONAMENTOS

Data estelar: Vênus e Marte em oposição.

Um bom relacionamento nunca resultará do encontro de pessoas semelhantes, porque apesar de haver sintonia e simpatia entre elas, a dinâmica estacionaria no terreno que elas conhecem e não haveria propostas de evolução, mas de preservação do que já lhes é conhecido.

As pessoas buscam seus semelhantes para se relacionarem porque se sentem ameaçadas e com medo da complexidade da vida e, assim, se juntam para se refugiarem e se sentirem mais fortes, porém, ainda que essa seja uma situação que pareça benéfica, com o passar do tempo elas percebem que perdem a oportunidade de continuar se aventurando na vida.

O conceito de “alma gêmea” veio a contribuir negativamente nesse sentido, nos fazendo esquecer de que bons relacionamentos se constroem harmonizando as diferenças e as complementando.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você andou mudando muito nos tempos passados e essas mudanças ainda estão sendo processadas, provocando desinteresse nas pessoas que durante muito tempo foram referências, e interesse em outras, ainda desconhecidas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que pareça mais difícil de obter é justamente o que sua alma precisa ter em mente, sem temer se frustrar por avançar pouco ou que surjam inconvenientes insuperáveis. Você verá, tudo irá se resolvendo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nem tudo que você ouve por aí há de ser levado a sério, mesmo que toque nalgum nervo exposto de sua alma. É necessário você aprender a conter suas reações e refletir melhor sobre as informações que recebe. É por aí.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se houver assuntos financeiros que requeiram sua atenção e intervenção, agora é o momento certo para dar conta desses e, ainda mais, experimentar liberdade de movimentos como resultado de suas intervenções.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É difícil não reagir às reclamações como se essas fossem ofensas, mas seria sábio de sua parte resistir a essa tentação, porque em grande parte dos casos as reclamações serviriam para fazer uma boa correção de rumo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que sua alma esteja sempre tentando ver utilidade em todas as experiências e relacionamentos, é preciso abrir certa margem para experimentar a vida sem necessidade de que a situação tenha resultados práticos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Algumas vezes é preciso fazer concessões, noutras é necessário fazer exigências, mas melhor mesmo é sua alma ter flexibilidade constante para não preferir nem uma nem a outra opção, mas andar sempre no equilíbrio.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Seria falso o bem-estar que sua alma experimentaria se esse não pudesse ser compartilhado com, pelo menos, as pessoas do seu círculo próximo. Faça o necessário para contagiar essas pessoas com seu bem-estar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Algumas conversas que ficaram pendentes seria interessante completar agora, antes de o ano terminar, para não carregar ao próximo ano assuntos que inquietam e criam dissonâncias nos relacionamentos. Melhor não.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agora é possível você aumentar consideravelmente a medida de conforto e segurança que deixa a alma tranquila em relação ao futuro. Mesmo que isso dure pouco, será suficiente para agregar serenidade ao seu coração.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Provavelmente, você encontrará a oportunidade de fazer alguns ajustes de relacionamento, mas não se trata de discutir a relação, e sim de tomar atitudes que sejam condizentes com o que você espera do relacionamento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A clareza é importante nesta parte do caminho, porque mesmo que você não queira confessar toda a natureza dos seus planos, as pessoas envolvidas nesses precisam ter uma noção básica de suas pretensões e movimentos.