Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (27/12)

ACEITEMOS O DIVINO

Data estelar: Mercúrio em oposição a Júpiter e quadratura com Saturno.

Entre a esperança e o desespero se equilibra a consciência de nossa humanidade neste momento tão crítico da história, e apesar de termos de solucionar as encrencas que nós mesmos arrumamos, não por isso estamos abandonados à própria sorte, temos ajuda divina disponível.

Porém, a maior encrenca de todas as que arrumamos para nós é a tentativa de prescindirmos do Divino, dando um golpe cósmico e colocarmos para fora deste planeta as Hierarquias Divinas.

Quase fomos bem-sucedidos nos tempos da Atlântida, onde conhecíamos tecnologias mais avançadas do que as atuais e imaginamos que podíamos ser o Divino, e tentamos dar o golpe e não deu nada certo.

Vamos parar com isso e aceitar a proteção e orientações divinas?

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

De certa maneira, as limitações e constrangimentos que ainda existem, e que já foram motivo de muito ressentimento, não precisam mais ser valorizados, são questões do passado que irão definhando ao longo do tempo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Mesmo que continue havendo por aí pessoas que se esforçam para colocar seu ânimo lá embaixo, ainda assim sua alma pode se agarrar dos acontecimentos que provocam alegria, leveza e esperança. Isso há de prevalecer.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os acertos nos relacionamentos hão de superar os desacertos e discórdias, porque esse é o cenário disponível, e insistir em preservar as diferenças seria uma tolice, afinal, todo mundo quer se sentir bem, ou não?

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os detalhes fazem toda a diferença, porque é nesses que se nota o empenho que as pessoas investiram para fazer acontecer tudo. É através dos detalhes que você consegue interpretar direito a verdadeira intenção delas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O bom entendimento que acontece neste momento não é suficiente para eclipsar as agruras experimentadas, porém, ainda assim é um avanço, uma ilha de bem-estar no meio de um cenário complexo que se arrasta há meses.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Fazer o possível em vez de o desejável já será um grande avanço, brindando com segurança e bem-estar. Ainda que a ambição queira tomar as rédeas de sua mente, mantenha ela domesticada, e você no controle de tudo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As ideias são lindas e maravilhosas, mas alguém vai ter de arregaçar as mangas e fazer acontecer, e essa etapa não será linda nem maravilhosa, mas cheia de trancos e solavancos. Mantenha os pés firmes no chão.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Selecione com sabedoria as pessoas com que gostaria de compartilhar este momento, porque assim você colherá regozijo e multiplicará o bem-estar, mas o contrário pode acontecer com as pessoas erradas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ainda que sua alma continue carregando assuntos mal resolvidos de longa data, isso não há de eclipsar o momento nem muito menos provocar mal-estar, por você ter de dar de cara com quem gostaria de ver pelas costas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Mantenha a discrição, porque não seria bom você chamar a atenção, as pessoas andam meio enlouquecidas, porque com medo, e não sabem como fazer para arrancar essa sensação de dentro delas. Maquie seu bem-estar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Assumir uma postura realista diante de tudo que acontece e, principalmente, diante do alcance real que você tem neste momento da vida, é a melhor atitude para você navegar com bem-estar pelo cenário atual.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Apesar de nada ter mudado substancialmente, para sua alma sentir aquela medida de segurança ansiada, ainda assim é possível enxergar tudo que acontece com mais leveza. Cuide para que isso não seja uma maquiagem mentirosa.