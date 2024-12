Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

TOMA TEU TEMPO

Data estelar: Lua Vazia das 9h38 até 14h23

Estamos na iminência da Lua Cheia, é dezembro, o mundo está de ponta-cabeça, sexta-feira acenando com um pouco de respiro para as almas exaustas de tanto perrengue e pouco resultado durante o ano que se encerra, porém, é bom não ir com tanta sede ao pote, mas respeitar a Lua Vazia para não criar estragos desnecessários com a precipitação.

Pela inércia, teríamos de resolver presentes, formalidades e compromissos com urgência, mas não existimos para sermos inertes, porém, para ser donos de nosso destino, desafiando aquilo que parece ser inevitável, como a dinâmica em torno das festas de fim de ano.

Toma teu tempo, respira, evita te expor ao ridículo que é participar das aglomerações nos templos de consumo, a Vida de tua vida não quer tua alma estressada, mas bela e vibrante.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O espírito de aventura parece ficar atiçado nesta parte do caminho, e seria interessante que você se deixasse inspirar por esse, porque responde ao chamado do futuro que sua alma anda recebendo. Futuro melhor.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Parece difícil, mas não é impossível. Sua alma precisa selecionar direito as pessoas que permite aproximar nesta época do ano, porque além das formalidades que devem ser cumpridas, há chances de construir bons relacionamentos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os relacionamentos são inevitáveis, mas sua alma pode selecionar muito bem as pessoas que deixa se aproximar e com as quais construirá os relacionamentos, mesmo que de forma temporária. Faça uso desse direito.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A melhor companhia para este momento seria a da sua própria alma, ficando a sós e em silêncio. Porém, ao mesmo tempo há inúmeras formalidades para cumprir nesta época do ano. Haverá tempo para tudo, sem preocupações.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Houve grandes e profundas preocupações e angústias no decorrer do ano, e mesmo que as circunstâncias não tenham mudado, agora você pode desfrutar de um pouco de serenidade, e ancorar esse ânimo no seu coração. Aí sim!

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure dar um pouco de rédea solta ao egoísmo saudável, porque se você não defender seus interesses pessoais nesta parte do caminho, é certo que outrem vai avançar e ocupar um espaço que deveria ser seu. Melhor não.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O dinamismo que está tomando conta do seu cenário há de ser aproveitado para fazer o máximo possível de conexões sociais, um movimento que se sintoniza bem com esta época do ano. Aproveite bem a dinâmica.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Assegure seus interesses, amarre todas as pontas soltas que você perceber, evite esperar até o ano que vem para fazer isso, porque o cenário é propício para esse exercício agora mesmo, em gerúndio. Avante!

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Você pode se considerar a melhor pessoa do mundo, a mais confiável e alegre, mas isso não significa que todas as pessoas que se relacionam com você pensem o mesmo. Algumas delas são adversárias. Pense nisso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você gostaria de ter muito mais controle e domínio em suas mãos, porém, não é isso que acontece. A situação não há de se tornar objeto de frustração, apenas aceite a realidade e aproveite o melhor dela.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para você fazer o que deseja, você vai precisar de bastante ajuda, portanto, não se trata apenas de obter os resultados pretendidos, mas de ter sabedoria suficiente para selecionar as pessoas certas. É por aí.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ainda que as festividades de fim de ano convidem à dispersão, resista a essa tentação, porque o tempo é propício para a produtividade e seria sábio de sua parte avançar o máximo possível nos seus projetos e intenções.