Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

A FESTA

Data estelar: Lua Nova em Capricórnio.

Tecnicamente, não haveria o que celebrar nesta data arbitrária e artificial que foi escolhida no calendário gregoriano como o fim de ano e começo de outro, porque ela se refere ao ano fiscal, e nos promete que seremos todos oprimidos e extorquidos mais um ano pela complexa malha de impostos (note-se a palavra que os define).

Porém, não sejamos tampouco destruidores das festividades que com tanta paixão mobilizam bilhões de humanos ao redor do mundo, porque, afinal, a alegria é uma virtude espiritual, que propicia a boa vontade.

Festejemos então, mas atenção, porque depois da virada do ano, entre 3h01 e 7h51 HBr, a Lua Nova de Capricórnio estará Vazia e aí tudo pode acontecer, do melhor e do pior, e seria melhor encerrar o réveillon antes desse horário, ou voltar a dormir só depois da Lua Vazia terminar.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Mesmo que pareça inadequado ao momento, ainda assim é preciso haver sinceridade na alma, e por isso, se o interesse do momento não é a diversão, mas o que vai ser feito de produtivo no ano que vem, em frente então!

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Lance sua mente o mais longe possível, ao futuro que teoricamente seria impossível realizar, mas que nas suas projeções se apresenta como real e palpável. Esse é o começo do eterno caminho do progresso. Aproveite.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Deixar tudo em aberto e se lançar ao desconhecido, haveria alguma perspectiva mais interessante do que essa para o momento? Agora é quando se torna possível experimentar a aventura, sem se apegar aos resultados. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Permita que as pessoas brilhem ao seu redor, faça o possível para lhes dar destaque, porém, sem que isso signifique você ofuscar seu próprio brilho, porque há de haver lugar e tempo para tudo e para todos. Com alegria.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agora deveria ser tudo desprovido de segundas intenções ou de interesses ocultos, mas o que fazer se a alma se depara com oportunidades e enxerga possibilidades de articular negócios futuros? Aproveitar, o que mais?

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Seja você, atue com sinceridade, e se as pessoas torcerem o nariz, problema delas! Durante o ano você gastou energia suficiente para se adequar ao mundo, agora é quando o mundo pode se adequar a você por um tempo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O fim é sempre um novo começo, e sua alma escolhe que lado preferir, se a saudade do que está sendo deixado para trás, ou a esperança do longo percurso que se desenha à sua frente. No mundo humano, tudo é uma escolha.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Ir de um lado a outro e não se prender a nada nem a ninguém, esse seria o cenário ideal para este momento de sua vida. Mesmo que haja compromissos que amarram, procure dinamizar tudo, para aproveitar bem a onda.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Busque um lugar onde sua alma se sinta segura e confortável, porque a excitação generalizada é sedutora e atraente, mas você vai precisar de um lugar tranquilo aonde recuar quando cansar de tanto barulho.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Sempre há planejamento para este tipo de festividade, deixando pouca margem de manobra para o improviso. Dessa vez, se você tomar a iniciativa de improvisar, verá que os resultados compensarão, e muito.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A necessidade de tomar distância e respirar com tranquilidade e sossego há de ser respeitada, apesar de as circunstâncias não facilitarem o processo. Não importa, sempre haverá um cantinho seguro por aí.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Socializar não há de ser um esforço, mas produto da compreensão de que, apreciando ou não, sua alma dependerá das pessoas para realizar suas pretensões, e o bom trato e a socialização são fundamentais no processo.