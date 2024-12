Hospital Santa Juliana desmente boatos de que local estaria enfrentando dificuldades financeiras

A gestão do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, publicou uma nota neste domingo (22) para informar que informações de que o local passa por dificuldades financeiras são inverdades.

De acordo com a publicação, por causa do problema, o local iria fazer um leilão on-line no dia 27 de março de 2025 em benefício da instituição, mas destacam que a informação não passa de “Fake News”.

“Atenção, amigos! Cuidado com golpes online! Nos últimos dias, tem circulado um vídeo falso sobre um “leilão online” do Hospital Santa Juliana, solicitando doações. É importante alertar que isso é um golpe! O hospital não está realizando nenhum leilão virtual e não está pedindo dinheiro dessa forma”, comenta.

A gestão ainda solicita que as pessoas não compartilhem a informação falsa, nem realizar qualquer tipo de pagamento em benefício do hospital.

“Não entre em em links ou contas que você não conhece. Sempre verifique as informações diretamente com as instituições oficiais”, conclui.