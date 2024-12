Humorista beija pênis de influenciador no Rancho do Maia e web reage

Nas redes sociais, internautas comentaram a atitude do humorista. “Esse negócio de rancho é um lix0, não sei como as pessoas perdem tempo assistindo isso”, criticou Raquel Oliveira. “Que conteúdo mais ridículo! Pqp!! As pessoas se submetem a chacota extrema!”, reforçou Millena Paulon. “E brincadeira deles, inclusive Wesley é casado, tem mulher e filho, mal começou já querem militar?”, defendeu Miguel Garcia.

“Que povo ridículo. Deixa o rapaz em paz. Ele é maravilhoso, super gentil. Esse mimi de Internet é insuportável”, escreveu Gleice Pereira. “Gente desculpem, mas eu acho exagerado o que ele faz”, apontou Zayra Ribeiro. “Se eu vejo meu marido, com filho em casa e um ‘personagem’ desse na rua, era divórcio na certa, não existe isso”, afirmou Hugo Tonholi.

Casal expõe Carlinhos Maia

O influenciador Flávio Lopes afirma que ele e o namorado, Rondi, foram convidados por Carlinhos Maia para uma festa íntima em sua casa. Segundo mensagens postadas por Flávio no Instagram, um perfil com a foto de Carlinhos descreve o evento como uma “noite diferente”, marcada por “muito vinho e boas conversas”.

Na conversa atribuída ao humorista, ele também destaca que o convite foi uma iniciativa conjunta com seu marido, Lucas Guimarães. “Queremos que vocês venham participar dessa festinha. O que acham? Vai ser uma noite super diferente!”, teria escrito Carlinhos para Flavio e Rondi.

Além do tom descontraído, as mensagens indicam que as despesas de deslocamento seriam cobertas. “Logo entro em contato para passar detalhes e mandar as passagens pra vocês. Vou precisar dos dados de vocês: documentos, endereço, telefone e email. Envia tudo para esse número”. A assessoria de Carlinhos Maia negou a história. “Não procede”, disse, acrescentando que o jurídico dele já foi acionado.