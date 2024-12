Identificado com o Barcelona, Neymar publica foto com lenda do Real Madrid

Destaque do Barcelona ao lado de Messi e Suárez, Neymar teve passagem vencedora pelo clube. Contudo, apesar da identificação com o time catalão, o brasileiro sabe reconhecer o valor dos rivais. Na última quinta-feira (19), o camisa 10 do Al-Hilal postou uma foto com Fernando Hierro, um dos maiores ídolos da história do Real Madrid.

Em seu story no Instagram, Neymar publicou uma foto com o ex-zagueiro espanhol, que possui mais de 600 jogos com a camisa merengue.

“Um prazer, lenda”, escreveu o brasileiro na postagem.

Hierro entrou em campo em 601 oportunidades pelo Real Madrid, com 127 gols e 33 assistências, um número assustador para um zagueiro. No período em que defendeu as cores brancas da equipe da capital espanhola, conquistou a Champions League (3 vezes), Campeonato Espanhol (5) e Mundial (2).

O ex-jogador também foi um ícone com a camisa da Espanha, com 89 jogos e 29 gols. Além da técnica e velocidade, era ótimo nas bolas paradas defensivas e ofensivas. Hierro foi revelado pelo Valladolid, também da Espanha, e jogou ainda pelo Al-Rayyan, do Catar, e no Bolton, da Inglaterra. Pendurou as chuteiras em 2005.

Neymar conquistou uma Champions pelo Barcelona

Já Neymar também fez sucesso no Barcelona. Foram 186 jogos, 105 gols e 61 assistências. Suas principais conquistas na Catalunha foram a Champions League (1), Mundial (1) e Campeonato Espanhol (2).

Agora, o brasileiro está focado em se recuperar de uma lesão muscular e iniciar 2025 com tudo no Al-Hilal.