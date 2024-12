Ifac divulga lista preliminar de inscritos em cursos técnicos

Já está disponível a lista preliminar de inscritos nos cursos técnicos integrados e subsequentes do Processo Seletivo 2025/1, do Instituto Federal do Acre (Ifac).

Os candidatos que tiverem interesse em apresentar recursos, devem encaminhar a documentação até esta quinta-feira (12) de no e-mail: [email protected].

Conforme edital, serão aceitos recursos em casos de nomes que não constem na lista preliminar, ou quando o candiadato discordar da pontuação obtida e/ou da cota social escolhida.

Para saber mais informações sobre a documentação necessária para envio de recursos e também acompanhar as demais publicações referentes ao Processo Seletivo 2025/1, acesse os links abaixo:

Página de Editais – Cursos Técnicos Integrados

Página de Editais – Cursos Técnicos Subsequentes