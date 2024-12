Imagens mostram caminhões afundados após queda da ponte

Imagens feitas pela equipe de mergulhadores da Força-Tarefa nesta quinta-feira (26/12), sob coordenação da Marinha do Brasil, mostram os caminhões que afundaram na queda da ponte entre Tocantins e Maranhão.

Quatro caminhões caíram na tragédia do último domingo (22/12), dos quais dois carregavam 76 toneladas de ácido sulfúrico, e outro 22 mil litros de defensivos agrícolas. Por causa do material tóxico e corrosivo, as buscas dentro da água haviam sido interrompidas temporariamente.

O Ministério Público Federal (MPF) investiga a contaminação do rio, enquanto as causas da tragédia são apuradas pelas autoridades. Oito mortes já foram confirmadas, incluindo a motorista do caminhão que transportava ácido sulfúrico, e nove pessoas continuam desaparecidas.

Confira os vídeos: