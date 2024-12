Infinity Nikki é o mais completo ‘simulador de moda’ dos games; testamos

O maior diferencial de Infinity Nikki está no seu escopo, traduzindo-se sobretudo na presença de um vasto mundo aberto para exploração. Um detalhe que pode saltar aos olhos dos fãs é a presença de Kentaro Tominaga como um dos diretores responsáveis pelo jogo. Antes, ele atuou como diretor de game design em The Legend of Zelda: Breath of the Wild e conta com uma longa carreira na Nintendo.