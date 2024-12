Influencer desabafa após transar com 101 homens em um dia: “Difícil”

Atriz de filmes adultos que também atua como influencer em uma plataforma de conteúdo sexual, Lily Phillips desabafou após transar com 100 homens em um mesmo dia. “Foi difícil”, relatou. A mulher de 23 anos gravou a sequência de sexo em outubro, com o objetivo de criar um conteúdo para suas redes.

Depois que o vídeo foi publicado, Lily recebeu ataques on-line e até pedidos para que sua conta seja excluída da plataforma.

Após a experiência se tornar viral, a polêmica ganhou ainda mais destaque com o lançamento do documentário I Slept With 100 Men in One Day, dirigido pelo youtuber Josh Pieters, em que Lily recordou a experiência.

Na produção, a influenciadora revelou não se lembrar muito sobre como foi o sexo com todos os homens. “É estranho, não é? Se eu não tivesse os vídeos, não saberia que fiz 100”, expôs.

Phillips compartilhou que não foi apenas a intimidade física de fazer sexo com tantos homens que a fez se sentir “tão mal”, mas também a decepção por não poder conversar com eles, ou mesmo não estar interessada em fazê-lo.

Quando perguntada se ela acha que deveria se sentir mal por não falar com cada homem por um determinado período de tempo, a jovem explicou que sentiu que havia decepcionado seus apoiadores.

Em outra parte do documentário, Phillips compartilhou que não recomendaria fazer o que fez, admitindo que foi “mais intenso do que ela pensava”.

Apesar das críticas, o vídeo resultou em um lucro impressionante de R$ 15 milhões.

Agora, o plano da criadora de conteúdo é transar com 1.000 homens em 24h. “Mal posso esperar… É muito emocionante. Será um recorde mundial”, afirmou.