Influenciadora expõe ataque de Samara Felippo a criança de 3 anos

Raquel Torres, nome por trás do perfil Família Ruiva nas redes sociais, rasgou o verbo e expôs um ataque preconceituoso de Samara Felippo à filha. A influenciadora deu detalhes de uma declaração ofensiva da ex-TV Globo sobre a menina, que na época, tinha três anos.

“Posso contar uma fofoca de uma ex global? Uma atriz aí que tem o mesmo nome de uma personagem de um filme de terror que fala ‘7 dias’ e sai da TV ficou superchateada quando viu minha filha abraçando o cartaz da Marina Ruy Barbosa, porque tinha visto sardas na Marina”, começou a matriarca.

Raquel completou: “Ela atacou minha filha pela internet… xingou, fez vídeo debochando. Bloqueei a mulher… direto vejo ela aparecendo para dar a opinião dela não solicitada em tudo que é polêmica.”

Logo, o nome de Samara surgiu e, de forma subentendida, Raquel confirmou ser ela a ex-global em questão. “Eu lembro desse rolê. Ela quis militar e não soube”, disse uma seguidora ao repostar as falas de Felippo.

Torres seguiu explicando o motivo da revolta: “Ela postou um vídeo em que estava parcialmente ruiva, debochando da Lis. Lis tinha três aninhos na época e tinha ficado feliz de ver sardas em uma foto da Marina. Na época, não era comum ver sardas. Tirava-se tudo com Photoshop.”

Uma outra pessoa criticou a atitude da artista. “Não entendi o problema de abraçar o cartaz da Marina. Sim, Samara perde a mão na problematização, se comporta de maneira infantil. Ela tem 40 anos e suas falas sobre a maternidade parecem de uma adolescente de 17, sendo que as filhas dela, nem crianças são mais”, pontuou.

Na conversa, publicada no Thread do Instagram, mais mulheres apoiaram Raquel Torres e comentaram sobre as ofensas:

“Porque a gente é branca não pode dizer que sofreu preconceito. Eu sou ruiva, a vida toda tive apelidos desagradáveis e só me aceitei depois de aprender genética e entender que trago genes do meu pai e da minha mãe. Eu queria ser como minha mãe, de cabelos pretos”, lembrou uma moça.

Uma outra citou os filhos, justificando que entende a preocupação da influencer: “Sou mãe de criança ruiva e elas sofrem preconceito sim! Têm apelidos, ouvem perguntas desagradáveis. Eu ouço o tempo todo sobre minha genética, de onde veio o ruivo. Samara tentando militar sobre o que não conhece só faz passar vergonha.”

O caso aconteceu em 2021. Samara Felippo compartilhou imagens de crianças e na legenda escreveu “representatividade ruiva”, ao comentar a polêmica envolvendo Marina Ruy Barbosa:

“Há uma problemática aí sim. Eu não tô aqui para apedrejar a Marina, julgar, eu sou contra o linchamento virtual. Mas eu achei um vídeo que fala tudo que eu queria falar que explica bonitinho isso, de alguém mais capacitado que eu, que falo muito da representatividade da criança negra sobretudo por conta das minhas filhas”, falou se referindo a Alice e Lara, frutos da relação com o jogador de basquete Leandrinho.

Samara prosseguiu: “Essa palavra ‘representatividade’ não pode vir vazia e sem contexto. Só lembrar uma coisa, óbvio que uma criança vai olhar pra Marina, vai olhar pra Ariel, vai olhar pra Viúva Negra e se identificar, isso é fato.”

No entanto, a famosa destacou que crianças pretas sofrem consequências físicas por conta do racismo, ao contrário das ruivas:

“O que a gente tá falando é: essa criança ruiva morre por causa disso? É excluída por causa disso? Essa mãe tem que lutar por alguma coisa porque essa criança ruiva está sofrendo e não se vê em lugar nenhum, quer mudar seus traços, seu cabelo, sua pele por conta disso? É só reflexão, gente”, ponderou.