Inscrições para o concurso da Câmara de Sena Madureira terminam nesta semana; veja detalhes

A Câmara Municipal de vereadores de Sena Madureira estará encerrando nesta sexta-feira (13) as inscrições para o concurso público que visa ofertar vagas em variados níveis. Os interessados devem acessar o site do Instituto de Estudos Unidos pela Qualificação de Pesquisas Sociais e Educacionais (Unique).

O concurso oferta vagas para os seguintes cargos: Auxiliar Legislativo (serviços gerais) – ensino fundamental completo; Auxiliar Legislativo (vigia) – ensino fundamental completo e salário de R$ 1,5 mil; Técnico Legislativo I (administrativo) – ensino médio completo e salário R$ 2.640,00; Técnico Legislativo (motorista) – ensino médio completo e CNH categoria “AB”; Técnico Legislativo III (informática) – ensino médio completo e curso de técnico em Informática em instituição reconhecidos pelo MEC; Analista Legislativo (administrativo) – ensino superior completo em qualquer área de formação, em instituição reconhecida pelo MEC e Analista Legislativo (contabilidade) – ensino superior completo em qualquer área de formação, em instituição reconhecida pelo MEC.

Os candidatos aprovados nos cargos que exigem nível superior terão salário de R$ 3.960,00.

Recentemente, o Conselho de Administração entrou com um questionamento sobre o concurso, notadamente no que concerne aos cargos administrativos. Contudo, a presidente da Câmara, Ivoneide Bernardino, confirmou que não há nenhum tipo de ilegalidade e as fases do concurso continuam normalmente.