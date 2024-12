Instagram agora permite agendar mensagens na DM; saiba como

Para agendar uma mensagem na DM do Instagram, basta abrir uma conversa no Direct e digitar o texto desejado. Em seguida, pressione o botão de envio para que o calendário com data e horário seja exibido. Após escolher o dia e a hora para o agendamento, clique no botão azul para confirmar a ação. Como lembrete, toda vez que o usuário acessar a DM, um banner notificará que há uma mensagem agendada. Abaixo, confira um passo a passo de como utilizar a novidade.