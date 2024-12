Israel reconhece que matou líder do Hamas em julho, no Irã, e ameaça ‘decapitar’ cúpula dos houthis no Iêmen

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, reconheceu, nesta segunda-feira, que o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em julho, em Teerã, foi obra de Israel, e ameaçou “decapitar” também a cúpula dos rebeldes huthis no Iêmen, de acordo com um comunicado emitido pelo ministério.