Iza exalta participação de Yuri Lima nos cuidados da filha: ‘Divido as responsabilidades’

A cantora Iza, de 34 anos, agradeceu a Yuri Lima, de 30 anos, por dividir os cuidados de Nala, filha do casal de apenas 2 meses.

Em uma publicação, realizada na quarta-feira, 4, a cantora diz que ‘graças ao apoio do jogador’, ela está conseguindo retomar sua agenda profissional neste fim de ano.

“Tenho uma família muito incrível e que é muito participativa. A Nala foi muito esperada pela minha família. Além do pai [Yuri Lima], com quem divido as responsabilidades, tem os avós, tios… Todo mundo acaba e revezando. A Nala é uma criança muito amada. Esse apoio todo a retomar os compromissos profissionais”, contou Iza.

Segundo a cantora, que deu à luz Nala em outubro de 2024, por causa do apoio da família e de Yuri Lima, as coisas que considerava extremamente limitantes na maternidade tem um peso bem menor.

“Agora, aquilo que parecia difícil, não é mais. Acho que não tem nada mais complexo do que ser mãe, nenhuma responsabilidade maior do que cuidar de um ser humano, criar um ser humano. Isso é muito mais importante, mas acaba suavizando outra coisa, que é tão importante quanto, que é o meu trabalho. Aquilo parecia ser difícil no meu trabalho, mas agora está parecendo tranquilo. Venho trabalhar com outra energia”.

Além de retomar a divulgação de Mufasa, longa-metragem em que dubla a personagem Nala, Iza também marcou presença no Grammy Latino 2024. No tapete vermelho da premiação, ela chegou a comentar sobre como tem sido trabalhar e deixar a pequena com familiares e com o namorado, Yuri Lima.

“Nossa, hoje [estar aqui] tem um preço diferente, um sabor diferente. Acho que por ser mãe, agora tem valor diferente. A partir de agora tudo que eu faço, não tem jeito, eu penso nela. Ela completou um mês e eu sei que no futuro ela vai saber que eu estava longe porque estou fazendo uma parada que eu gosto muito”.