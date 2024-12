Joabe diz que esperava apoio do PP para presidência da Câmara: “Sigo dialogando com outros vereadores”

Após decisão do Progressistas de seguir na disputa pela presidência da Câmara e não apoiar o nome de Joabe Lira (União Brasil), o ContilNet procurou o vereador eleito para saber qual sua posição a respeito da situação.

SAIBA MAIS: Para emplacar Joabe na presidência, UB oferece ‘prêmio de consolação’ ao Progressistas

O Progressistas se reuniu nesta quinta-feira (12), na sede do partido, e os membros da executiva municipal chegaram ao consenso de que terão um nome na disputa pelo cargo – sem apoio a Joabe. Dentro do grupo, Elzinha Mendonça e Samir Bestene se colocaram à disposição. O PP precisa, agora, escolher qual dos dois vai enfrentar as eleições da mesa diretora, que acontecem no próximo dia 1 de janeiro, junto com a posse dos novos vereadores.

“O partido [Progressistas] tem sua autonomia. Nós seguimos conversando com os vereadores. Já teve uma reunião nessa semana com o UB e PL, então, a gente segue alinhando esse projeto. A nossa proposta é fortalecer a Câmara Municipal, juntamente com os vereadores, usando a experiência de quem já teve mandato e a disponibilidade de quem está entrando agora. Vamos pra final [eleição]”, disse o vereador.

“Eu esperava o apoio do PP, mas eles têm direito de decidir da forma como estão decidindo. A gente segue dialogando”, finalizou.