Jogo do ano? Lakers e GSW se enfrentam no Natal com direito a game winner e ‘show’ de LeBron e Curry

A partida entre Los Angeles Lakers e Golden State Warrios já era vista como a mais esperada da rodada de Natal. Realizada no Chase Center, em San Francisco, casa do GSW, o duelo foi marcado por uma disputada acirrada entre LeBron James e Stephen Curry, que terminou em 115 a 113 para o time visitante.

No entanto, o herói da partida foi, na verdade, um coadjuvante da rotação dos Lakers: Austin Reeves. O ala marcou a cesta de dois pontos que garantiu a vitória da equipe em uma bandeja no estouro do relógio. O jogador terminou a noite com um triplo duplo, tendo 26 pontos, 10 assistências e 10 rebotes.

As equipes protagonizaram um jogo eletrizante do início até o fim. Logo no começo dele, Anthony Davis, pivô do Lakers, sofreu uma queda e sentiu o tornozelo. Ele jogou apenas sete minutos de todo o confronto.

Mesmo com o desfalque, LeBron comandou a franquia e anotou um duplo duplo, com 31 pontos e 10 assistências. Pelo lado do GSW, Curry conseguiu números melhores e foi o cestinha com 38 pontos.