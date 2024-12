Jogos de sucesso são destaques nos lançamentos da semana; confira

Os clássicos games da saga Legacy of Kain: Soul Reaver da Crystal Dynamics no PSOne e PlayStation 2 (PS2) ganharam versões remasterizadas pelo estúdio Aspyr Media para as plataformas atuais atualizando cenários, modelos de personagens, iluminação e mais. Os capítulos Soul Reaver contam a história de Raziel, um general vampiro das hordas do líder Kain, que ascendeu no mundo dos mortos-vivos no primeiro game Legacy of Kain. Para surpresa de Raziel, ele é traído por Kain e enviado para a morte, onde renasce com uma forma espectral e planeja sua vingança. Em Soul Reaver 2, Raziel acaba tendo que deixar sua vingança de lado para lidar com uma complexa trama de viagem no tempo, a qual Kain afirma ter sido seu plano desde o começo.