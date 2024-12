Jorge Paz se prepara para interpretar Chico Mendes no cinema ao lado de familiares do ativista

O ator Jorge Paz, escalado para interpretar o líder ambientalista Chico Mendes no cinema, está se dedicando intensamente ao papel com uma experiência única e enriquecedora.

Durante a 35ª Semana Chico Mendes, que aconteceu entre os dias 15 e 22 de dezembro, Jorge teve a oportunidade de se conectar com a família de Chico Mendes e com o Comitê Chico Mendes, participando de atividades que celebraram o legado do seringueiro, a 36 anos de sua morte.

Entre as atividades, destacaram-se momentos como a caminhada até o túmulo de Chico Mendes e a visita à sua casa, tombada como patrimônio histórico. Para o ator, a experiência foi emocionalmente marcante. “Estar ao lado da família e dos amigos de Chico foi algo que me tocou profundamente. Em vários momentos, senti que estava pronto para interpretar o personagem”, contou Jorge Paz.

Ângela Mendes, filha mais velha de Chico e presidente do Comitê Chico Mendes, acompanhou de perto as atividades. Ela destacou a importância do projeto para expandir o alcance do legado de Chico Mendes, especialmente entre as novas gerações. “Este projeto ajudará a transmitir o legado de meu pai a um público mais jovem”, afirmou Ângela.