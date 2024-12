Jovem de 20 anos morre em acidente de moto na BR-364

Um grave acidente de trânsito tirou a vida do jovem Warlison Andrade de Paiva, de apenas 20 anos, na noite desta quinta-feira (19), na BR-364, próximo à ponte de entrada de Sena Madureira.

De acordo com informações do Hospital João Cancio Fernandes, Warlison pilotava uma motocicleta modelo BROS quando se envolveu em uma colisão com um ciclista. O impacto foi violento, fazendo com que o jovem caísse e colidisse fortemente contra o solo.

O Serviço de Atendimento Médico foi acionado rapidamente, e a vítima foi encaminhada ao hospital. Apesar dos esforços da equipe médica para reanimá-lo, Warlison não resistiu aos graves ferimentos e faleceu pouco tempo após dar entrada na unidade.

O jovem era morador de Sena Madureira. Nas redes sociais, amigos e familiares expressaram sua tristeza, lamentando a partida precoce do jovem.

Ainda não há informações oficiais sobre as circunstâncias do acidente, e a polícia deve investigar o caso. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.