Jovem é preso após bater em crianças com roda de carro. Veja

Na tarde desta quarta-feira (25/12), um ato de violência foi registrado no Condomínio Pantanal, na região norte de Cascavel (PR). Um jovem de 20 anos agrediu três crianças com uma roda de carro.

As imagens mostram o homem pegando a roda e seguindo as crianças. De forma abrupta, ele joga a peça de carro contra a cabeça de uma das meninas, que cai no chão imediatamente. Em seguida, o agressor usa o mesmo objeto para atingir as outras duas crianças que estavam no grupo.