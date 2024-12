Jovem procura massagem para aliviar dor de pescoço e acaba morrendo

Uma jovem tailandesa, de 20 anos, morreu depois de se sujeitar a dolorosas massagens, que visavam aliviar uma forte pressão que sentia no pescoço.

Segundo a própria contou nas suas redes sociais, antes de ser hospitalizada, ela era uma apaixonada por massagens.

Ping Chayada decidiu procurar uma massagem para aliviar uma dor que estava sentindo no pescoço e no ombro, mas 48 horas depois começou se sentir ainda mais desconfortável. Decidiu tomar medicamentos para aliviar as dores, sem saber que aquilo que estava sentindo não era normal.

Uma semana depois, Chayada começou a sentir dormência no braço, e decidiu voltar ao espaço para receber uma segunda massagem. Quinze dias depois, o corpo da mulher, que era cantora, começou a enrijecer, e o problema tornou-se tão grave que ela não conseguia se deitar.

Ainda assim, sujeitou-se a uma terceira massagem, que a deixou quase imobilizada.

Em 6 de novembro, a mulher foi hospitalizada e acabou morrendo.