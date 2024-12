Jovens são espancados por moradores ao serem flagrados tentando arrombar prédio

Jeferson de Sousa Araújo, de 29 anos, e Welington Silva do Nascimento, de 29 anos, foram agredidos com barra de ferro após serem flagrados tentando arrombar um prédio na noite desta quarta-feira (25), na região do bairro Abraão Alab, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os dois homens foram encontrados jogados em via pública com marcas de agressões físicas. A guarnição foi acionada e, ao chegar ao local, Jeferson e Welington informaram aos policiais que haviam sido flagrados ao tentar entrar em um prédio particular para realizar furtos e acabaram agredidos com golpes de barra de ferro.

Devido aos cortes e ferimentos, os militares optaram por levá-los à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada para avaliação médica e atendimento. Após o atendimento inicial, os homens foram transferidos para o pronto-socorro de Rio Branco por causa das graves lesões sofridas durante o espancamento.

No pronto-socorro, constatou-se que Jeferson sofreu uma laceração na perna direita e diversos hematomas pelo corpo. Já Welington apresentava hematomas, escoriações e suspeita de fratura na perna.

Após receberem alta da unidade de saúde, os homens foram conduzidos pela Polícia Civil para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde o caso foi registrado. Agora, a dupla está à disposição da Justiça.