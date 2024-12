Juiz atende pedido de Damares e suspende resolução sobre aborto legal para crianças e adolescentes

A 20ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal suspendeu nesta terça-feira a resolução que regulamenta o aborto legal em crianças e adolescentes aprovada nesta segunda-feira pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). A decisão é do juiz federal Leonardo Tocchetto Pauperio, que atendeu a um pedido apresentado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF).