Justiça aceita denúncia e torna réu a dupla acusada de matar sobrinho de Marina Silva

O juiz Robson Aleixo, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, aceitou denúncia do Ministério Público do Estado (MPAC) e tornou réu os acusados de matar o jovem Kauã da Silva Nascimento, 19 anos, sobrinho-neto da ministra Marina Silva.

André Oliveira da Silva e Denis da Rocha Tavares estão presos no Complexo Penitenciário de Rio Branco. Kauã foi morto em fevereiro de 2024, no bairro Taquari.

De acordo com a denúncia do MPAC acatada pela Justiça, a dupla vai responder por homicídio qualificado e participação em organização criminosa.

“A materialidade do crime encontra-se estampada no laudo de exame cadavérico, enquanto que os indícios de autoria podem ser extraídos através dos depoimentos de testemunhas e de elementos constantes no relatório policial”, disse o magistrado.

O juiz deu o prazo de 30 dias para o agendamento da audiência de instrução e julgamento do processo, quando será decidido se os réus serão julgados pelo Tribunal do Juri.