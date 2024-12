Justiça determina que Estado pague pensão a filhos de homem morto por PMs durante operação

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio de decisão que teve como relator o desembargador Laudivon Nogueira, determinou que o Estado pague pensão provisória para os filhos de Edmilson Fernandes da Silva Sales, morto por policiais militares durante operação policial no bairro Preventório, em Rio Branco, em maio de 2018.

Após cinco dias de julgamento, os cinco policiais acusados de matar Edmilson, outro homem e uma criança de 11 anos foram absolvidos pelo júri popular que finalizou no último domingo (8).

A família de Edmilson foi representada pelo advogado Walisson dos Reis na ação. As duas crianças foram identificadas pelas iniciais M. E. F. S., e I. F. S.

A defesa disse à justiça que os “menores de idade dependiam economicamente do pai falecido”.

“Determino ao Estado do Acre que preste aos agravantes pensionamento mensal provisório no valor de 1 salário mínimo vigente, o equivalente a 1/2 do salário mínimo para cada filho, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitados a ocorrência de 30 (trinta) dias”, diz a decisão.