Karol Bombom é coroada musa da Feijoada do colunista Luiz Theodoro; VEJA O MOMENTO

A servidora pública e professora de dança Karol Bombom foi coroada como musa da tradicional Feijoada do colunista Luiz Theodoro, ocorrida neste domingo (1º) no Quintal Gastrobar, em Rio Branco, Acre. O

Ela recebeu a faixa e flores diretamente das mãos do colunista, celebrando mais um título em sua trajetória. Aos 23 anos, a acreana já é Rainha do Carnaval de Rio Branco 2024 e uma referência na dança e na arte, áreas em que atua desde a infância.

Em entrevista exclusiva à Coluna Douglas Richer, do ContilNet, Karol destacou a importância da coroação: “Ser reconhecida nesse evento tão emblemático é uma honra. É mais uma motivação para continuar levando a arte e a cultura acreana adiante”.

A Feijoada de Luiz Theodoro segue como um dos eventos mais aguardados do calendário cultural local, reafirmando sua relevância no fomento à cultura e à celebração de talentos do estado.

Confira com exclusividade os momentos da apresentação e da coroação: