Kim Kardashian reproduz foto com drinque no bumbum dez anos depois da publicação icônica

Usando um vestido de couro vermelho superjusto, a celebridade surgiu com os cabelos pretos e mostrou toda a sua sensualidade, numa sequência de fotos. Na última delas, alguém segura um drinque sobre o bumbum da diva, em referência ao clique icônico.

Quando publicada, há dez anos, a imagem foi um hit instantâneo. Na época, Kim estava no auge da fama e apareceu com as nádegas à mostra na capa da revista, acompanhada pela frase: “Quebre a internet”.