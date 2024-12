Ladrão é contido por segurança e preso ao tentar roubar moto na Maternidade

Um ladrão foi preso ao tentar furtar uma motocicleta na noite desta quarta-feira (18), no estacionamento da Maternidade Bárbara Heliodora, na região central de Rio Branco.

Segundo informações de um vigilante da empresa Columbia, toda a ação criminosa foi monitorada pelas câmeras de segurança instaladas no prédio da maternidade. Ao perceberem o furto, os agentes agiram rapidamente, com o apoio de populares que denunciaram os envolvidos. Um dos criminosos foi detido pelos vigilantes, enquanto o comparsa conseguiu fugir sem capacete, levando outra moto furtada no mesmo estacionamento.

A Polícia Militar foi acionada, mas chegou muito tempo depois, o que inviabilizou uma ronda ostensiva na região para tentar recuperar a motocicleta furtada.

A falta de agilidade da PM tem gerado críticas na área central de Rio Branco, onde muitos roubos e furtos vêm ocorrendo sem uma resposta rápida à população. Graças à ação dos vigilantes da empresa Columbia, foi possível prender um dos criminosos.

Já na delegacia, policiais militares do 1° Batalhão se recusaram a fornecer informações sobre o ladrão preso, dificultando a possibilidade de identificar a autoria de outros furtos de motocicletas. Casos semelhantes têm ocorrido no estacionamento do pronto-socorro de Rio Branco e também no hospital da criança, ambos localizados na mesma região, onde a ronda ostensiva da PM tem sido pouco presente.