League of Legends ganhará jogo de cartas nos moldes de Magic; veja detalhes

A Riot Games anunciou, nesta quinta-feira (5), um novo título sob o codinome Project K. Descrito como “o melhor TCG social que existe e algo que você realmente vai gostar”, o título será um jogo de cartas colecionáveis baseado no universo de League of Legends (LOL). Ele poderá jogado em grupos, mas com suporte total para partidas individuais, com a presença de campeões como Darius, Jinx, Ahri e Miss Fortune. Sabe-se lançamento inicial está previsto para a China no início de 2025, mas há planos para uma expansão global em andamento.