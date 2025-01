Lendário: Botafogo encerra 2024 com melhor ano da sua história

O ano de 2024 chega ao fim e ficará marcado para sempre na história e no coração de qualquer botafoguense. Entre o título inédito da Libertadores e o fim de um jejum de 29 anos no Brasileirão, o Botafogo fechou 2024 como o melhor ano da sua história e com uma base fundamental para continuar a seguir no caminho das vitórias.

O Glorioso fechou o ano com 75 jogos no currículo e um total de 43 vitórias, 19 empates e 13 vitórias. Com 123 gols marcados e apenas 65 sofridos, o time de Artur Jorge fez a melhor campanha da história do clube e termina 2024 como a melhor equipe do Brasil.

Campanha histórica

Pela Glória Eterna, o Botafogo saiu da Pré-Libertadores para o título de campeão da América em 2024. O Fogão se tornou apenas o 2º time a conquistar a competição continental da América do Sul após passar pela fase de playoffs.

O caminho do Glorioso em busca da Glória Eterna começou na 2ª fase da Pré-Libertadores, contra o Aurora, da Bolívia. Os clubes empataram em 1 x 1 na ida e, na volta, no Nilton Santos, o Glorioso goleou por 6 x 0. Na 3ª fase da Pré-Libertadores, o Botafogo passou pelo Red Bull Bragantino, pelo placar de 3 x 2 no agregado.

Na fase de grupos, o time de Artur Jorge teve um começo turbulento, com derrotas para Junior Barranquilla e LDU, mas conseguiu se recuperar e ficou na segunda posição, com 10 pontos. A partir das oitavas, já em grande fase, o Botafogo passou por Palmeiras, São Paulo e River Plate, respectivamente, até a grande decisão contra o Atlético-MG.

Brasileirão de reviravoltas

Após perder a liderança para o Palmeiras na 35ª rodada do campeonato, revivendo o fantasma do Brasileirão de 2023, o Glorioso superou o trauma, bateu o Verdão em casa e sacramentou a liderança do torneio. Apesar do drama, o Glorioso fez campanha histórica e inquestionável para conquistar o título após 29 anos sem levantar a taça de campeão brasileiro.

No Brasileirão, o Glorioso teve 23 vitórias, 10 empates e apenas cinco derrotas. A equipe de Artur Jorge termina o ano como o campeão com a maior sequência invicta do Brasileirão por pontos corridos, após 16 partidas sem conhecer uma derrota.