Libertadores 2025: veja a lista de todos os classificados

As duas últimas vagas para a Libertadores 2025 estavam reservadas para um clube da Bolívia e outro da Colômbia. Blooming se classificou para a fase prévia através da colocação na tabela geral boliviana, que acumula pontos de todas as competições do ano. O Atlético Nacional garantiu um lugar na fase de grupos por ter vencido o Torneio Clausura do Campeonato Colombiano, ou seja, a competição nacional do segundo semestre.