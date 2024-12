Libertadores 2025: Veja lista dos 47 times classificados

Todos os 47 times que disputarão a Libertadores 2025 já foram definidos. Equipes de dez países da América do Sul disputam o título da 66ª edição do torneio na próxima temporada.

Confira a lista de classificados para a Libertadores 2025:

ARGENTINA – Racing, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Talleres, River Plate, Central Córdoba e Boca Juniors

Racing, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Talleres, River Plate, Central Córdoba e Boca Juniors BOLÍVIA – San Antonio Bulo Bulo, Bolívar, The Strongest e Blooming

San Antonio Bulo Bulo, Bolívar, The Strongest e Blooming BRASIL – Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza, São Paulo, Corinthians e Bahia

Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza, São Paulo, Corinthians e Bahia CHILE – Colo Colo, Universidad de Chile, Deportes Iquique e Ñublense

Colo Colo, Universidad de Chile, Deportes Iquique e Ñublense COLÔMBIA – Atlético Bucaramanga, Tolima, Independiente Santa Fe e Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga, Tolima, Independiente Santa Fe e Atlético Nacional EQUADOR – Barcelona de Guayaquil, El Nacional, Independiente del Valle e LDU

Barcelona de Guayaquil, El Nacional, Independiente del Valle e LDU PARAGUAI – Libertad, Olimpia, Cerro Porteño e Nacional

Libertad, Olimpia, Cerro Porteño e Nacional PERU – Universitario, Sporting Cristal, Melgar e Alianza Lima

Universitario, Sporting Cristal, Melgar e Alianza Lima URUGUAI – Peñarol, Nacional, Boston River e Defensor Sporting

Peñarol, Nacional, Boston River e Defensor Sporting VENEZUELA – Carabobo, Deportivo Táchira, Universidad Central e Monagas

O torneio inicia no dia 5 de fevereiro com a primeira fase prévia. O sorteio da fase de grupos será em 19 de março, e a etapa inicia no dia 2 de abril.

*Lia Capella é estagiária sob a supervisão de Diogo Maçaneiro