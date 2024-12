Líder e suposto fundador do PCC é preso ao desembarcar de cruzeiro em Santos

O detido é Rogério Faria da Silva, de apelido Morcegão. Ele voltava de uma viagem de cruzeiro que tinha iniciado no dia 22 de dezembro. O homem foi detido no Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini.

Morcegão é apontado como um dos cofundadores do PCC e, segundo a investigação policial, atuava no tráfico de drogas na região de Limeira, no interior paulista. A função do homem era a de “torre”, uma espécie de gerente da facção criminosa.