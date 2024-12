Lobão tem show confirmado no Acre com turnê “50 Anos de Vida Bandida”; veja detalhes

O anuncio da 8ª edição do Festival Internacional de Motociclista da Amazônia, será no Atletico Clube Juventus Marca, em uma noite especial.

O retorno da Amazônia Motorcycles — Festival Internacional de Motociclistas da Amazônia, já em sua 8ª edição, promete muita adrenalina e emoção para 2025. O pontapé inicial nessa jornada vibrante, será dado lançamento oficialmente, no próximo sábado, 7 de dezembro, no Juventus, com uma noite especial que promete esquentar os motores e despertar a curiosidade dos apaixonados por motociclismo, cultura e música.

Três atrações nacionais devem animar o público, mas o grande destaque do Amazônia Motorcycles 2025 será o show do lendário Lobão, que retorna ao Acre em maio de 2025 com a turnê “50 Anos de Vida Bandida”. Em um espetáculo no formato power trio, Lobão levará o público a uma viagem por cinco décadas de carreira, relembrando clássicos que marcaram gerações, como o icônico “Vida Louca Vida”. Clemente Nascimento, da banda “ Inocentes” e “Plebe Rude”, também devem animar o festival.

Lobão promete uma apresentação memorável, relembrando desde sua fase experimental, com as bandas Vímana e Blitz, até os sucessos da carreira solo, consolidando sua posição como um dos maiores nomes do rock nacional.

O Amazônia Motorcycles vai muito além dos shows. É uma celebração completa da cultura motociclística e da economia solidária e criativa. A programação inclui feiras de gastronomia, artesanato e tecnologia, além de exposições que destacam a diversidade cultural da região.

Com o compromisso de valorizar talentos locais, o festival garante um ambiente vibrante e inclusivo, atraindo públicos de diferentes gostos e idades. Marque na agenda e prepare-se para uma experiência inesquecível!