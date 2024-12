Luana Piovani diz que vai ficar careca: “Sou dessas malucas”

“Resolvi adiantar todos os projetos e estou lavando o cabelo para poder raspar a cabeça. Sou dessas malucas, que quando raspa o cabelo fala: ‘Por que não dar uma última lavadinha no cabelo?’, ‘por que não cortar esse elo com ele limpo, massageado e hidratado?’”, começou Luana nos Stories.

“Só porque vou me desvencilhar dele não vou tratar bem? Lavei e agora vou raspar. Resolvi adiantar os processos, e com 50 anos o cabelo já vai estar crescido. Será que vão gostar de mim careca?”, disse a atriz.

Luana ainda mostrou que as funcionárias do local que ela vai raspar o cabelo prepararam um café da manhã especial para o momento. “Olha que graça, que doçura o ‘cafezinho’ da manhã que as meninas prepararam? Que vim aqui raspar a cabeça”, concluiu.