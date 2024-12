Lucas Buda alfineta ex-BBBs: “Parem de mendigar atenção da Globo”

Lucas Buda se irritou e mandou um recado aos ex-BBBs que reclamaram por não terem sido convidados para estarem no especial que comemora as bodas de prata do Big Brother Brasil. A “celebração” foi exibida, na quinta-feira (26/12), no intervalo da novela Mania de Você e causou alvoroço.

A brincadeira foi gravada em um grande salão de festas com direito look de gala, orquestra, flores e convidados VIP, e contou com a participação de alguns personagens marcantes da história do BBB, como: Gleici Damasceno, Arthur Aguiar, Davi Brito, Rafinha Carvalho, Kleber Bambam, Dicésar, Anamara, Caio Afiune, Fiuk e Fani Pacheco.

Alguns ex-brothers e sisters, por sua vez, lamentaram não terem sido convidados, entre eles, Hariany Almeida, Michel e Ana Carolina Madeira. Ao ver a situação, Lucas Buda decidiu se manifestar e jogou a real aos colegas de reality.

“Sobre o vídeo do Bodas de Prata do BBB. Pra quem não foi convidado, é só a mãe glô atestando que os não convidados não foram personagens marcantes o suficiente e tá tudo bem, gente. Segue a vida e parem de mendigar atenção da Globo. Se ela quisesse, teria chamado”, alfinetou o capoeirista.