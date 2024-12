Luiz Gonzaga participa de entrega de presentes de Natal em Porto Walter

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Luiz Gonzaga, esteve em Porto Walter no último fim de semana para prestigiar a tradicional celebração natalina organizada pelo prefeito César Andrade e o vice-prefeito Guarsonio Melo.

O evento reuniu centenas de crianças e famílias, com a distribuição de presentes, doces e bombons, marcando a chegada do Papai Noel e fortalecendo o espírito natalino na cidade.

Em discurso, Luiz Gonzaga parabenizou os organizadores e destacou a importância da iniciativa. “Essa festa é um exemplo de amor e valorização do povo trabalhador. Parabéns ao prefeito César Andrade, ao vice-prefeito Guarsonio Melo e toda a equipe pelo cuidado com as famílias de Porto Walter. Também parabenizo meu amigo Zezinho Barbari, idealizador dessa festa há 12 anos, por seu trabalho incansável na Câmara Federal em prol do Vale do Juruá. Desejo a todos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de paz e prosperidade”, afirmou.

O deputado federal Zezinho Barbari, mencionado por Gonzaga, é reconhecido como o idealizador do evento e recebeu elogios pela dedicação ao município.

O vice-prefeito Guarsonio Melo também agradeceu o apoio contínuo de Luiz Gonzaga e Zezinho Barbari. “O deputado estadual tem sido um grande parceiro, e o deputado federal Zezinho é um exemplo de comprometimento com a nossa região. Essa celebração reforça a esperança e a alegria das crianças. Vamos continuar promovendo ações que beneficiem nossa comunidade”, destacou.

A festividade, que já se tornou uma tradição em Porto Walter, contou com a presença de autoridades locais, vereadores e moradores, reafirmando o compromisso da gestão municipal e seus parceiros com o bem-estar da população.