Lula avisa ministros que haverá mudanças no governo em confraternização no Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu seus 38 ministros no Palácio da Alvorada para uma confraternização de final de ano nesta sexta-feira e avisou que haverá mudanças no governo em 2025. A fala ocorre em meio às discussões de uma reforma ministerial para a segunda metade do mandato. De acordo com presentes, Lula não deu pistas de que tipo de mudanças serão essas, mas os convidados entenderam o recado do anfitrião.