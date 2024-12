Lula retorna a Brasília e reúne ministério para balanço de fim de ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Brasília nesta quinta-feira (19) após realizar uma tomografia de controle em São Paulo, que confirmou a plena recuperação de um hematoma intracraniano.

Nesta sexta-feira, Lula já tem agenda com ministros, onde será feito um balanço das ações de 2024 e discutidas as prioridades para o próximo ano.

Após uma cirurgia de emergência no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no último dia 10, Lula vinha se recuperando de um sangramento na cabeça causado por uma queda no Palácio da Alvorada há dois meses. O exame realizado nesta quinta-feira foi considerado satisfatório pelo cardiologista Roberto Kalil, que garantiu que o presidente está apto a retomar suas atividades.

Desde a operação para drenar o hematoma, Lula tem seguido orientações médicas rigorosas. Segundo Kalil, o hematoma foi completamente absorvido, e não há sinais de novos sangramentos. O presidente, no entanto, deve evitar exercícios físicos e repetirá os exames em 10 dias para monitoramento.

O problema de saúde foi identificado na semana passada, quando Lula passou mal em Brasília e precisou ser transferido para São Paulo no meio da madrugada. O procedimento realizado, uma embolização da artéria meníngea média, foi essencial para evitar novos sangramentos no futuro. Lula deve permanecer em Brasília durante as festas de fim de ano.