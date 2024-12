Uma criança com deficiência, aparentemente de 8 anos, foi abandonada pela mãe após uma discussão, na madrugada desta segunda-feira (23/12), no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O caso foi registrado como abandono de incapaz.

Segundo relato da Polícia Militar, a equipe foi acionada após um morador presenciar a mulher deixando a filha com um conhecido e indo embora.

Leia a reportagem completa no Topmídia News, parceiro do Metrópoles.