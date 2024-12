Mãe diz que acreano internado no Paraguai tem pelves e mandíbula fraturadas: “Não fala”

O estudante acreano Vinícius Lima Guimarães, de 21 anos, que sofreu um acidente de moto no Paraguai, continua internado em um hospital no país a pouco mais de um mês. A família pede ajuda ao Estado para conseguir trazer o jovem para o Brasil.

Segundo a mãe do rapaz, a professora Evilany da Costa Lima, em entrevista ao G1, o filho está com a pelve e com a mandíbula quebrada, e não consegue falar. Ele está internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“É grave, meu filho está com a pelves quebrada, a mandíbula quebrada e não consegue falar. Às vezes se conecta, às vezes não. Está aqui numa cama e a gente sem poder fazer nada, sem saber o que está acontecendo, porque é uma língua estranha. A gente não consegue se comunicar direito”, explicou.

SAIBA MAIS: Estudante acreano sofre acidente no Paraguai e fica internado na UTI; mãe pede ajuda para translado

Em um apelo feitos em suas redes sociais Evilany explica que o filho necessita de cirurgias e exames específicos que não podem ser realizados no país. Ela pede ainda, ajuda para a repatriação de Vinícius, para que assim, ele possa voltar para o Brasil.

Em nota divulgada nesta semana, o Governo do Estado do Acre afirmou que solicitou ao Itamaraty a repatriação de Vinícius, e que acionou à Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FNSUS) informações sobre o estado de saúde do paciente.