Mailza lança ação de Natal que doa centenas de brinquedos e cestas básicas a famílias e crianças

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), realizou nesta quinta-feira (12) a entrega de brinquedos e cestas básicas a famílias e crianças em situação de vulnerabilidade.

A ação promovida pela SEASDH é intitulada Natal Compartilhando Esperança e já foi realizada nos municípios de Santa Rosa e Jordão. Nesta quinta, foi lançado em Rio Branco, na Escola João Paulo II, no bairro Ayrton Senna.

As 420 cestas básicas e mais de 7 mil brinquedos que serão doados às famílias e crianças foram coletados no amistoso entre Flamengo e Santa Cruz, que marcou a inauguração da Arena da Floresta.

O evento foi marcado pela presença da vice-governadora Mailza Assis; do secretário de Educação, Aberson Carvalho; do secretário de Esportes, Ney Amorim; da deputada federal Socorro Neri; e do presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara.

“É uma ação do Governo, por meio da SEASDH, que nasceu no coração do governador, quando sonhou em cuidar do nosso Acre e foi eleito para isso. Estamos aqui fazendo o possível e o impossível para trazer mais dignidade ao povo acreano, especialmente às nossas crianças, que são nossas autoridades. É assim que nosso governador se refere a elas”, disse a vice-governadora.

O projeto será executado em outras 14 escolas na capital. Na ocasião, as crianças também receberam alguns presentes.

“O governador nos deu a seguinte ordem: ir até onde as pessoas precisam e, por isso, estamos aqui. Deixamos aqui os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores que nos ajudaram com os presentes e as cestas básicas. Vamos seguir fazendo tudo para que o Acre se desenvolva e as pessoas tenham acesso aos recursos”, finalizou.

Ao final, as crianças receberam a visita do Papai Noel.

Veja fotos: