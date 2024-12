Mais um filhote nasce no Parque Ambiental Chico Mendes, em Rio Branco

Após quase 400 dias de gestação, no dia 23 de setembro nasceu Maitê, a primeira filhote fêmea da família de antas do Parque Chico Mendes, em Rio Branco. A pequena é fruto da terceira cria do casal Flor e Bruno, que já tiveram, em anos anteriores, Bruno Júnior e Antunes.

Antes de ir para o recinto, o recém-chegada passou por fase de quarentena na maternidade, constantemente monitorada pela equipe de médicos veterinários, tratadores e biólogos do local.

De acordo com a gestão, esse período é necessário para observar possíveis alterações de saúde e de comportamento, tanto na mãe, quanto no novo bebê.

Atualmente, Maitê está pesando cerca de 12 quilos, se alimentando do leite materno, mas já explorando outros alimentos, como frutas e folhas.

As antas são animais que habitam desde a Venezuela até parte da Argentina. É o maior mamífero terrestre do Brasil, podendo chegar a 300 quilos e mais de dois metros de comprimento. Se alimenta de folhas e frutos, possuindo importante trabalho na dispersão de sementes pela floresta.

Seus predadores são as onças, tanto pintadas como as pardas. Entretanto sua maior ameaça é a caça predatória, já sendo extinta em algumas regiões, considerada como vulnerável, pelo Ministério do Meio Ambiente.

O Parque Ambiental Chico Mendes está aberto de terça à domingo, de 7h às 17h, com entrada gratuita.