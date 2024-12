‘Mania de você’: com saída de Ana Beatriz Nogueira da novela, saiba qual será o fim de Moema

Não será mostrada uma cena de Moema em seus momentos finais. Haverá apenas esta explicação na fala do personagem do ator.

“Mando um abraço bem apertado para nosso lindo público e para meus amigos de cena e bastidores da novela “ Mania de você “. As altas temperaturas me pegaram de surpresa nas esquinas de nossa cidade cenográfica. Vou ali, lá, nas águas geladas e nas temperaturas mais amenas, me cuidar e assistir meus companheiros que seguem até o final da novela. Toda felicidade e fé cênica! Estamos juntos”.