‘Mania’ do Ozempic e similares pode estar controlando a epidemia de obesidade nos EUA

Pela primeira vez em uma década, a obesidade nos EUA está diminuindo — e um novo estudo sugere que isso se deve a medicamentos extremamente populares, como o Ozempic.

O número de americanos obesos tem aumentado constantemente ao longo dos anos, e o índice de massa corporal médio do país, ou IMC, também tem crescido. Mas em 2023, algo mudou: os níveis de obesidade caíram de 44,1% para 43,96% em relação ao ano anterior. É uma pequena queda, mas significativa, segundo os pesquisadores.

A maior mudança ocorreu no Sul, de acordo com a análise, que também teve a maior concentração de prescrições escritas para os medicamentos para a perda de peso.

Os resultados, publicados na sexta-feira (13) no JAMA Health Forum, sugerem que medicamentos de sucesso, como Ozempic e Wegovy, da Novo Nordisk, e Mounjaro e Zepbound, da Eli Lilly, podem realmente estar começando a fazer a diferença na epidemia de obesidade da América.

“Já estamos vendo o impacto nos dados”, disse Benjamin Rader, o epidemiologista computacional do Hospital Infantil de Boston que liderou o estudo, em uma entrevista.

Rader e seus colegas analisaram registros eletrônicos de saúde e reivindicações de seguros sem identificação de milhões de adultos americanos para rastrear a prevalência da obesidade na última década.

Eles usaram os dados de reivindicações para mapear prescrições de medicamentos como Ozempic e Mounjaro, que fazem parte de uma classe de medicamentos conhecidos como GLP-1s.

Milhões de americanos lutam contra a obesidade, que é conhecida por aumentar o risco de condições de saúde perigosas, incluindo diabetes, doenças cardíacas e câncer. A crescente porcentagem de americanos com sobrepeso e obesidade deve sobrecarregar o sistema de saúde e aumentar significativamente os custos médicos ao longo dos próximos 25 anos, se a tendência não se inverter, de acordo com um estudo recente publicado na revista médica The Lancet.

Acesso é desafio

Medicamentos para perda de peso seguros e eficazes têm o potencial de mudar essa trajetória, afirmaram os especialistas, mas seu uso tem sido prejudicado por escassez generalizada de suprimentos e altos preços que dificultam o acesso.

Mesmo com esses desafios, os medicamentos estão começando a ter um impacto, disse Rader. “Embora a obesidade continue a ser uma preocupação significativa de saúde pública, as reduções observadas na prevalência da obesidade sugerem uma reversão encorajadora em relação aos aumentos anteriores de longa data”, escreveram os pesquisadores.

O impacto do medicamento foi mais evidente no Sul, onde as taxas de obesidade caíram de 46% para 45% em relação ao ano anterior. Nessa região, 6% dos residentes, em média, receberam uma prescrição para medicamentos para perda de peso e diabetes, em comparação com 5,1% no Meio-Oeste, 4,4% no Nordeste e 3,4% no Oeste.

As taxas de obesidade em outras regiões permaneceram estáveis — exceto no Oeste, onde aumentaram. Os pesquisadores alertaram que o Sul experimentou um número desproporcionalmente alto de mortes por Covid-19 entre indivíduos com obesidade, o que poderia ter impactado suas descobertas.

No entanto, o maior número de mortes por Covid ocorreu antes de 2023, portanto, isso não explicaria toda a queda, disseram.