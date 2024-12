Mariana Rios revela diagnóstico de doença auditiva rara após estresse

Mariana Rios, 39, revelou que foi diagnosticada com Doença de Ménière, uma condição auditiva rara, após passar por um período estressante em sua vida.

Rios contou que vivenciou crises de estresse em decorrência da vida agitada, sobretudo pelas constantes viagens entre Rio e São Paulo. “Eu estava no trabalho, super estressada, fazendo toda hora ponte aérea entre o Rio e São Paulo, e meu ouvido começou um zumbido sem fim durante esse pico de estresse”, contou durante participação no The Noite.

Atriz explicou que um dia ao descer do avião no Rio ouviu o zumbido, mas negligenciou e os sintomas ficaram mais fortes. “E aí eu estava nessa coisa de pegar voo, desci no Rio, sentindo o ouvido apitar, o ouvido ficou apitando um mês e não fui ao médico, quando comecei a ficar tonta, ter labirintite, falei ‘tem alguma coisa errada’. Eu fui ao médico e ele falou: ‘você veio tarde, deveria ter vindo nas primeiras 36 horas'”.

Ela contou que perdeu 30% da audição do ouvido esquerdo, que ficou com a capacidade auditiva “turva” desse lado e que não tem como reverter essa situação. “É uma doença autoimune que ataca o labirinto do ouvido”, explicou, ressaltando que, devido à condição, tem crises de labirintite, não pode dormir menos que 8 horas, nem mais que 9 horas por dia. “Não estou generalizando. Para cada pessoa [é diferente], mas o meu funciona dessa forma”.

Mariana Rios ressaltou que a descoberta da doença também lhe trouxe ensinamentos. “Isso me trouxe o entendimento de que eu precisava parar, olhar para dentro, entender o que eu estava fazendo com minha vida para ver até onde meu corpo estava dizendo que eu precisava investigar, olhar para mim. Dei essa freada, uma calmada e muita coisa começou a mudar em minha vida”.

A Doença de Ménière é uma condição que afeta o sistema auditivo e está associado com crises de tontura e perda auditiva. O estresse não é uma causa direta dos sintomas descritos pela atriz, como tontura e zumbido, mas pode agravá-los ao atuar como “gatilhos”.