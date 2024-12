Marvel Rivals: 10 melhores personagens para iniciantes no jogo grátis

Marvel Rivals é o novo jogo do universo dos quadrinhos, que chegou de graça para PS5, Xbox Series S / X e PC. O game coloca dois times de seis personagens em batalhas online, de uma forma similar a outros jogos do gênero, como Overwatch.

E para isso, você tem à disposição diversos personagens do universo da Marvel. Com tanta gente para jogar, fica difícil saber qual escolher. Mas não se preocupe, pois o Voxel te dá uma ajuda e traz uma lista com os X melhores personagens para começar a jogar Marvel Rivals. Confira!

10. Garota Esquilo (Duelista)

Embora não seja tão popular no universo da Marvel, Garota Esquilo é uma das melhores personagens do jogo. Os motivos são vários, desde a capacidade de recarregar quase que instantaneamente, como pelo dano que suas esferas causam. Por fim, também é possível usar sua cauda para fugir de ataques intensos, ou simplesmente ir para um ponto que lhe dê uma vantagem maior.

Garota Esquilo

9. Manto e Adaga (Estrategista)

Outra dupla que ainda não fez sua estreia nas telonas, mas que é uma das mais poderosas em Marvel Rivals é Manto & Adaga. A heroína conta com os melhores poderes de cura do jogo, permitindo criar um enorme campo que recupera a energia aliada. Esse é um dos recursos mais utilizados na hora de se realizar uma invasão à área inimiga.

Já Manto conta com habilidades que, por sua vez, prejudicam o progresso de seus inimigos. Entre elas, uma que escurece a visão de seus oponentes, facilitando a investida contra eles. Vale lembrar que a troca dos personagens pode ser feita a qualquer momento, e de forma instantânea, o que também é uma enorme vantagem.

Manto e Adaga

8. Punho de Ferro (Duelista)

O famoso lutador do universo Marvel também é uma das melhores escolhas, principalmente para quem opta pelo confronto direto. O personagem tem uma poderosa combinação de socos como ataque primário, que causam mais danos que os demais. Além disso, ele conta com um poderoso bloqueio, e pode restaurar energia a qualquer momento da partida.

Punho de Ferro

7. Capitão América (Vanguarda)

Assim como em outros jogos dos quais ele faz parte, Capitão América também é um dos melhores em Marvel Rivals. Muito por conta do seu famoso escudo, que causa um poderoso dano quando arremessado contra seus inimigos. Para completar, ele também pode ser usado para defender e desviar projéteis, como tiros e mísseis, mandando-os de volta para seus oponentes.

Capitão América

6. Cavaleiro da Lua (Duelista)

Cavaleiro da Lua é um dos personagens mais ágeis do jogo. Seus tiros podem ricochetear e ampliar a área de dano contra os oponentes. Ele também é uma excelente alternativa para quem gosta de tomar a linha de frente do combate, já que seus ataques corpo a corpo dão um combo de três golpes que causa bastante dano ao inimigo, além de poder usar seu gancho para uma movimentação mais rápida.

Cavaleiro da Lua

5. Homem de Ferro (Duelista)

Para muitos, Homem de Ferro é o grande “apelão” do jogo. O motivo é simples: a possibilidade do personagem voar, e causar muito dano de qualquer parte do cenário. Por conta dessa habilidade, ele também acaba criando uma distração durante os combates, já que para acertá-lo, os inimigos precisam olhar para o alto, e assim acabam se distraindo com outros ataques normais.

Homem de Ferro

4. Homem-Aranha (Duelista)

Outro personagem que é o terror do time adversário é o Homem-Aranha. O motivo é a quantidade de habilidades efetivas que o herói possui. Para se ter uma ideia, ele é capaz de lançar a sua teia e puxar um oponente, além de enviar rastreadores que causam mais danos aos oponentes marcados com eles. Isso sem falar na sua agilidade de se locomover usando a sua teia.

Homem-Aranha

3. Luna Snow (Estrategista)

Por mais que a personagem não seja tão conhecida, ainda assim, ela também entra na lista de melhores personagens de Marvel Rivals. O grande motivo é a sua habilidade de cura, que, ao mesmo tempo, congela inimigos durante o processo. Por fim, a personagem é uma das mais velozes do jogo, o que torna uma tarefa um tanto complicada acertá-la com frequência.

Luna Snow

2. Groot (Vanguarda)

Groot além de ser um dos mais forte do game, é também um dos mais divertidos. Seu principal ataque cria uma espécie de parede de galhos, que prende seus inimigos, enquanto seus aliados os atacam. Além disso, o personagem tem uma das maiores barras de energia do game, fazendo com que seja necessário bater muito até o derrotar.

Groot

1. Doutor Estranho (Vanguarda)

O último personagem da nossa lista é Doutor Estranho. Ele é a melhor opção para quem visa ser o principal elemento de defesa do seu grupo. O herói conta com um escudo que cobre a maior área do jogo, além de ter uma barra de energia ampla, que o garante em boa parte da partida. Por fim, ele conta com um golpe poderoso que causa uma enorme explosão, e consome boa parte da energia dos inimigos atingidos por ela.

Doutor Estranho

E na sua opinião, qual o melhor personagem de Marvel Rivals? Conte para a gente nas redes sociais do Voxel!